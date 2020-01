Mehlschwalben finden in Burgdorf nur schwer ein Zuhause

Burgdorf

Für Mehlschwalben verschlechtern sich die Lebensbedingungen zusehends. In Burgdorf gibt es nur noch wenige Nistplätze. Zu diesen führte Ernst Schmidt, Vorstandsmitglied des Naturschutzbundes ( Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze, die rund 70 Teilnehmer des traditionellen Neujahrsspaziergangs.

Im alten Burgdorfer Stadtkern nisten die selten gewordenen Vögel, die sich von Mücken und anderen Insekten ernähren, nur noch am Bauhof an der Friederikenstraße, an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, an der Grundschule I an der Gartenstraße und am Rathaus IV. „Diese Gebäude haben bis auf das Rathaus IV bisher noch keinen neuen Anstrich erhalten“, sagt Schmidt.

Nabu : „Abschlagen der Nester ist verboten“

Denn häufig werden bei Fassadensanierungen die Mehlschwalbennester entfernt, die die Vögel an den Außenwänden unter Dachvorsprüngen gebaut haben, weiß Schmidt aus Erfahrung. „Das Abschlagen der Nester ist verboten“, betont er. Auch im Winter, wenn die Nester unbewohnt sind, sei das tabu. „Die Schwalben und ihre Nester stehen das ganze Jahr unter Schutz.“

Darüber hinaus sei es untersagt, von Mitte April bis September den Anflug auf die Nester – etwa mit Gerüsten – zu versperren. Auch das sei eine Ordnungswidrigkeit. „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, fügt Schmidt hinzu.

Nabu hat künstliche Nester angebracht

Wenn es sich bei Fassadenrenovierungen nicht vermeiden lässt, Schwalbenquartiere zu beseitigen, müssten anschließend künstliche Nester angebracht werden. Bei einem Mehrfamilienhaus am Meisenweg hat diese Aufgabe nach dessen Sanierung der Nabu übernommen – in Absprache mit dem Hausverwalter. Bevor das Gerüst wieder abgebaut wurde, haben die Ehrenamtlichen sieben Doppelnester aufgehängt.

Die künstlichen Schwalbennester befinden sich hinter den Dachrinnenabläufen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Damit sich die Hausbewohner nicht an den Nestern stören, habe der Nabu diese nicht über Balkonen und Fenstern platziert, sondern direkt unter der Traufe hinter den Dachrinnenabläufen, erläutert Schmidt. Darunter habe man Kotbretter aus Zinkblech als Schutz vor Verschmutzungen befestigt.

Mehlschwalben kehren im Frühjahr zurück

Bislang hatte eine größere Mehlschwalbenkolonie unter den Dachvorsprüngen des Gebäudes am Meisenweg genistet. „Wir gehen davon aus, dass die Schwalben im Frühjahr wiederkommen und dann das Kunstnestangebot annehmen“, sagt Schmidt. Gegebenenfalls würden die Mehlschwalbenpärchen neue Nester hinzubauen. Damit diese nicht abfallen, dürfen die oberen 30 Zentimeter unter dem Dachvorsprung nur mit normaler Binderfarbe gestrichen werden. „Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben.“

Für den Bau ihrer Nester benötigt die Mehlschwalbe feuchte Erde durchsetzt mit Lehm. Quelle: Symbolbild (Thomas Tennhardt)

Drei Gründe für Rückgang der Schwalben

Für den Rückgang des Mehlschwalbenbestands sind laut Schmidt hauptsächlich drei Gründe verantwortlich. Hauptgrund sei der Insektenmangel. Um eine Brut aufzuziehen, füttere ein Pärchen diese mit etwa einem Kilogramm Insekten, bis die Jungvögel flügge sind. Ein Weibchen legt in der Regel vier bis fünf Eier.

Grund zwei: Bei Gebäudesanierungen gehen Nistmöglichkeiten verloren. Nicht zuletzt macht den Mehlschwalben auch der Mangel an Baumaterial zu schaffen. Denn die Flugkünstler suchen oft vergeblich nach lehmhaltiger Erde in Pfützen, weil innerorts inzwischen fast alle Wege gepflastert und asphaltiert sind.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller