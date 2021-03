Burgdorf

Friseure in Burgdorf haben in der ersten Woche nach der Wiederöffnung jede Menge zu tun gehabt. Bereits im Vorfeld, als sich die Lockerungen ankündigten, waren sie ausgebucht. Alle sind froh, dass sie wieder arbeiten dürfen.

„Das war sehr gut, aber auch anstrengend“, sagt Islam Vorfaj vom Coiffeur Negio an der Marktstraße. In seinem 80 Quadratmeter großen Salon durften sich nur jeweils vier Kundinnen oder Kunden gleichzeitig aufhalten. Wegen der monatelangen Schließungen waren zuvor von sechs Friseurinnen und Friseure zwei in Kurzarbeit gegangen. „Es ist nicht leicht. Gott sei Dank können wir wieder arbeiten“, sagt der 28-Jährige. Hätten die Schließungen länger angedauert, wäre das für den Betrieb so etwas wie „ein halber Genickbruch“ gewesen.

Verdienstausfall lässt sich nicht so schnell ausgleichen

Marianne Demuth, Geschäftsführerin des gleichnamigen Salons an der Nordstraße, schneidet einer Frau akkurat die kurzen Haare. Zwei Kundinnen sind gerade da. Die eine lässt ihren Haaransatz kastanienbraun nachfärben, obwohl eigentlich seit einer Viertelstunde Feierabend ist. Demuth und ihre Kollegin müssen bei der Frage danach herzlich lachen. „Was hat in diesen Zeiten das Wort ,eigentlich‘ zu bedeuten?“, fragt die Kollegin.

Der Spagat der ersten Woche sei gewesen, einerseits die ihrer Ansicht nach „moralische Verpflichtung“ zu erfüllen, schnellstmöglich alle Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, sagt Demuth. Andererseits leide das Handwerk seit langer Zeit unter Personalmangel und in der Pandemie noch mehr. Denn: Innerhalb kürzester Zeit die drei Monate Verdienstausfall auszugleichen, sei nicht machbar, betont die Chefin. „Der Tag hat nur 24 Stunden.“

Die Corona-Regeln machten dem Betrieb zusätzlich zu schaffen. Nicht jeder sei davon überzeugt, dass es notwendig ist, Maske zu tragen und Abstand zu halten. „Es fällt uns schwer, ein Diktat auszuüben“, sagt Demuth. Vielmehr sei die „Vernunft eines jeden“ gefragt.

Aufwand für Hygiene stellt eine Herausforderung dar

Dass die Pandemie auch über die Auflagen ihr Tribut fordert, kann Ibrahim Mizmizlioglu vom Spotlight Hair Design vor dem Celler Tor bestätigen. Der Aufwand, Trennwände, Desinfektionsmittel und dergleichen zu beschaffen und neben dem ohnehin hohen Arbeitspensum für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu sorgen, sei eine Herausforderung gewesen.

Weil die Behörden bei den gestellten Anträgen kaum hinterherkamen, habe er seit der zweiten Corona-Welle außer Kurzarbeitergeld noch keine Hilfen für seinen Betrieb erhalten, sagt der 32-Jährige. „Ich wünsche mir aber vor allem, dass die Pandemie langsam eingedämmt wird“, sagt Mizmizlioglu. „Ich hoffe nur, dass wir weiterarbeiten können.“

„Meine Arbeit habe ich immer geschätzt, dafür bin ich nach Deutschland gekommen, um sie auf bestmögliche Art auszuüben“, berichtet Vorfaj. Er kam 2005 aus dem Kosovo nach Burgdorf. Zehn Jahre später hat der ausgebildete Friseur den Betrieb seines Vaters übernommen. Im Lockdown habe er „die Schere vermisst“, wie er sagt. Friseure hätten gemerkt, wie viel ihr Beruf den Menschen gebe.

Mancher Kunde legt im Lockdown selbst Hand an

Viele hätten im Lockdown versucht, sich selbst oder mithilfe eines Familienmitglieds die Haare zu schneiden. „Viele haben nicht damit gerechnet, dass wir so lange schließen müssen,“ glaubt Vorfaj, in dessen Salon in normalen Zeiten jede Woche junge Leute kommen, die zum Wochenende chic aussehen wollten. „Sie haben am meisten unter der Schließung gelitten.“

Mizmizlioglu berichtet, dass seine Kunden ihn rührend unterstützt hätten. Sie hätten Gutscheine abgeholt, Produkte wie Haarfarbe und Shampoo gekauft und zuletzt den acht Friseuren und dem Auszubildenden mehr Trinkgeld gegeben. „Wir sind dankbar für diese Treue.“

Für den Unternehmer, der seit 2014 selbstständig ist und 2017 seinen Laden in Burgdorf eröffnet hat, umfasst der Beruf mehr als Handwerk. „Unsere Arbeit geht den Menschen in die Seele“, sagt er. Sich Zeit nehmen, miteinander sprechen, die Kunden kennenlernen – alles das gehöre zum Paket dazu.

Von Cristina Marina