Hilfe unter einem Dach – mit diesen Schlagworten fasst die Diakonie im Kirchenkreis Burgdorf die kurzen Wegen zwischen den einzelnen Beratungsstellen zusammen, die sich an der Schillerslager Straße 9 befinden. Sie stellen sich am Donnerstag, 5. September, von 15 bis 18 Uhr mit einem Fest der Begegnung vor. Die Besucher erfahren unter anderem, wer dort eigentlich arbeitet, welche Unterstützung sie dort finden und was Diakonie letztlich bedeutet. Mit dem Tag der offenen Tür beteiligt sich der Kirchenkreis an der Woche der Diakonie, die unter dem Thema „#zuhören und ... dranbleiben“ steht.

Die zweite Veranstaltung in der Diakonie-Woche lädt Interessierte in die Jugendwerkstatt Go-4-Job ein, die am Freitag, 6. September, ab 11 Uhr an der Straße Drei Eichen 5 öffnet. „Die Einrichtung besteht seit mittlerweile 20 Jahren, das ist eine gute Gelegenheit für einen Rückblick“, sagt Superintendentin Sabine Preuschoff. Ihren Angaben zufolge dienen sowohl das Haus der Diakonie als auch der Jugendwerkstatt als Anlaufstelle für Menschen aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze.

In der Gemeinde Uetze endet die Woche der Diakonie am Sonntag, 8. September, mit einem Gottesdienst, den Pastor Steffen Lahmann mit den Gläubigen ab 10 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Hänigsen feiert. Das Motto: „Unerhört – diese Kinder“. Die Jüngsten sollen an diesem Tag eine besondere Rolle einnehmen.