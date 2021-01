Burgdorf

Die Paulus-Kirchengemeinde scheint einen Nachfolger für den scheidenden Pastor Matthias Paul gefunden zu haben. Matthias Freytag, zurzeit noch Pastor der Immanuel-Kirchengemeinde in Laatzen, soll die vakante Seelsorgerstelle in der Südstadt übernehmen. Dafür hat sich jetzt der Kirchenvorstand der Paulus-Gemeinde ausgesprochen, teilt die Superintendentur des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Burgdorf mit.

Pastor Freytag muss noch eine Aufstellungspredigt halten, bevor er sein Amt antreten kann. Das soll am Sonntag, 21. Februar, um 10 Uhr in der Paulus-Kirche geschehen. Wenn dann die Kirchengemeinde keine Einwände erhebt, kann der 34-Jährige im Mai oder Juni seine neue Aufgabe übernehmen. Wegen der Corona-Pandemie sollen höchstens 30 Menschen den Gottesdienst besuchen können. Die Gemeinde will den Gottesdienst darüber hinaus online übertragen.

Vorschusslorbeeren erhält Freytag von Superintendentin Sabine Preuschoff. Die Vorgesetzte aller Pastoren im Kirchenkreis lobt Freytag für dessen Begeisterungsfähigkeit, mit der er offenbar auch den Kirchenvorstand von sich habe überzeugen können. Kompetenz im Bereich der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sei eines seiner Markenzeichen. Qualifikationen im Fundraising, dem Eventmanagement und dem Bibliolog, einer Methode der interaktiven Auslegung biblischer Texte, zeichnete ihn außerdem aus.

Gebürtiger Celler bringt Medienerfahrung mit

Freytag ist in Celle geboren. Er studierte Theologie in Göttingen und Leipzig, absolvierte sein Gemeindevikariat in Kalefeld. Darauf folgte ein Medienvikariat in der Pressestelle der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Dort versah er auch den ersten Teil seines Probedienstes. Der zweite Teil folgte in der Immanuel-Gemeinde in Laatzen.

Annegret Oelschlägel, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, äußerte sich erleichtert darüber, dass die Vakanz in der Paulus-Gemeinde von überschaubarer Dauer war. Der Kirchenvorstand habe sich einstimmig für Matthias Freytag ausgesprochen: „Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg.“ Freytag folgt auf Pastor Matthias Paul, der Anfang Februar eine neue Stelle als Berufsschulpastor in Hannover antritt, dem Stadtteil aber erhalten bleibt, weil er in der Südstadt ein Haus baut.

Von Joachim Dege