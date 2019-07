Burgdorf

Im Freibad Burgdorf ist es am späten Sonntagnachmittag zu einem handgreiflichen Streit zwischen Badbesuchern gekommen. Diesen konnten die Polizisten unter Kontrolle bringen.

Wie die Polizei am Montag berichtet, hatten sich gegen 17 Uhr zunächst mehrere Frauen heftig gestritten. Als ihre männlichen Begleiter hinzukamen, wurde aus dem Gezeter eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei sei ein Mann offensichtlich mehrfach geschlagen und getreten worden, so ein Polizeisprecher. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Allerdings sei es nicht erforderlich gewesen, einen Rettungswagen zu rufen. Die Beamten sind vor Ort geblieben, bis die Streitenden das Bad verlassen hatten.