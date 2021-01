Burgdorf

Womit können sich Eltern, Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise beschäftigen, zumal im Winter, wenn das Wetter nicht gerade zu stundenlangen Freiluftaktivitäten einlädt? Das will das Frauen - und Mütterzentrum in Burgdorf wissen und hat sich mit einem entsprechenden Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt.

Wer immer eine Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsidee hat, soll sie der Einrichtung weitersagen, bitten die Organisatoren. Entstehen soll auf diese Weise eine Ideensammlung gegen pandemiebedingte Langeweile. Die Einrichtung will diese dann später auf ihrer Internetseite www.frauen-und-muetterzentrum.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ veröffentlichen.

Wer dazu beitragen will, dass diese Sammlung von Anregungen gegen den Frust im Lockdown schnell anwächst, kann sich mit Ideen und Tipps per E-Mail an info@frauen-und-muetterzentrum.de wenden. „Schickt einfach eine E-Mail mit eurer Bastel- oder Spielidee beziehungsweise den ultimativen Geheimtipp, versehen mit eurem Namen und eurem Alter“, bitten die Mitarbeiterinnen. Gefragt sind auch Ideen, wo man aktuell besonders gut im Freien spielen kann. Bei Bastelideen sollten die Ideengeber die verwendeten Materialien und Anleitungen nicht vergessen.

Von Sandra Köhler