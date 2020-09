Burgdorf

Leichte Schürfwunden hat sich eine 58 Jahre alte Frau am Sonnabendabend um 22.05 Uhr in der Innenstadt bei einem Sturz von ihrem Fahrrad zugezogen. Die Frau war nach Darstellung der Polizei alles andere als fahrtauglich, als sie auf der Straße im langen Mühlenfeld vom Rad fiel. Offenkundig hatte sie Alkohol getrunken. Und zwar gleich so viel davon, dass ein von der Polizei veranlasster Atemalkoholtest 3,61 Promille anzeigte. Ein Zeuge hatte den Sturz beobachtet und die Polizei gerufen. Die Polizisten beorderten einen Rettungswagen herbei, der die Frau ins Krankenhaus brachte. Ihr droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von Joachim Dege