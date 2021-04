Burgdorf

Bunt statt grau: Naturnahe Gärten sind nicht nur malerisch anzusehen – sie bieten auch Lebensraum für mannigfache Insekten und anderen Kleinstlebewesen. Der Naturschutzbund (Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze ruft Natur- und Gartenfreunde auf, diese Schönheit und Vielfalt für einen Fotowettbewerb mit der Kamera in Szene zu setzen. Wer dies besonders gut macht, darf auf einen der drei ausgelobten Preise hoffen.

Mit der Aktion will der Nabu den Blick für die Lebendigkeit und Artenvielfalt schärfen, die sich in einem naturnahen Garten entwickeln. Und das könnten mögliche Motive sein: Käfer, Schmetterlinge oder andere Insekten in Aktion – aber auch stimmungsvolle Gartenansichten oder etwa die Pracht von blühenden Pflanzen und Stauden. Naturfreunde dürfen ihre Phantasie also spielen lassen. Wichtig ist nur: Die Fotos – pro Teilnehmer ist nur ein Bild zugelassen – müssen eigenhändig aufgenommen sein; und zwar in einem naturnahen Garten in Burgdorf, Lehrte oder Uetze.

Die Bilder können von Mai bis Ende September online unter fotowettbewerb@nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de eingesandt werden. Wer mitmacht, erklärt sich damit einverstanden, dass sein Bild auf der Internetseite des Nabu und im Gewinnfall auch in der örtlichen Presse veröffentlicht werden kann. Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de.

Preise machen Gärtner glücklich

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: Der von der Jury gekürte Sieger erhält einen 100-Euro-Pflanzen-Gutschein – und bei Interesse eine Beratung für Gartengestaltung durch Ellen Bielert, Diplom-Ingenieurin für Landschafts- und Freiraumplanung. Der Zweitplatzierte darf sich auf eine private Gruppenführung durch den Heilpflanzengarten in Celle freuen. Und der Dritte im Bunde erhält ein Buch zum Thema Naturnahes Gärtnern.

