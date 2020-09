Burgdorf

In den Wintermonaten kommt kein Tennisspieler vorbei am Tennispark von Christian Gottwald an der Scharlemannstraße in Burgdorfs Südstadt. Baubedingt war die Anlage in den vergangenen Monaten geschlossen, nun können Spieler auf den vier Hallenplätzen ab sofort wieder den Ball übers Netz dreschen. Auch die Minigolfer auf dem Außengelände können auf dem sanierten Parcours wieder einlochen. Der Clou aber ist: Solartechniker sind Gottwald aufs Dach gestiegen und haben auf seiner Immobilie Burgdorfs größte Fotovoltaikanlage installiert.

Der Rentner und Unternehmer Christian Gottwald betreibt den Tennispark in der Südstadt von Burgdorf. Quelle: Joachim Dege

Der in Neuwarmbüchen lebende Rentner und Unternehmer Gottwald, mittlerweile 77 Jahre alt, hat seinen Laden noch einmal kräftig auf Vordermann gebracht. Seit 1979 betreibt er nun die Anlage, die er einst mit sportbegeisterten Freunden aus Burgdorf auf dem Gelände am Ende der Scharlemannstraße errichtete. Übriggeblieben von den einst sieben Gesellschaftern ist nur er. Inzwischen läuft es auch wirtschaftlich, was daran liegt, dass dem früheren IBM-Außendienstmitarbeiter die Ideen nicht auszugehen scheinen.

2500 Quadratmeter für die Solarstromproduktion

Kurz vor dem Abschluss steht sein jüngstes Projekt. Dieses hat er mithilfe eines Solarenergieunternehmens in die Tat umgesetzt. Die Firma verpflichtete sich, das in die Jahre gekommene und vor allem asbestbelastete Dach abzutragen und fachgerecht zu entsorgen. Anschließend installierte sie auf der 2500 Quadratmeter großen Dachfläche mit Südausrichtung und einer Neigung von 22,5 Grad eine Fotovoltaikanlage. Die kommt in der Spitze auf eine Leistung von 460 Kilowatt Peak. Keine andere Anlage in Burgdorf sei größer und produziere mehr Solarstrom, versichert Gottwald.

Wer mag, kann vor der Halle des Tennisparks Schach unter freiem Himmel spielen. Quelle: Joachim Dege

Der Strom wird ins Netz der Stadtwerke eingespeist, sobald die Avacon die Anlage angeschlossen hat. Die Einspeisevergütung streicht der Investor ein. „Und ich bekomme 20 Jahre lang vergünstigt Strom für meine Halle“, beschreibt Gottwald seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil bei dem Geschäft. Der sei ganz erheblich. Denn obwohl er schon vor Jahren sämtliche Leuchtmittel im Tennispark von Neonröhren auf LED umstellte und damit nach eigener Darstellung seinen jährlichen Strombedarf von 66.000 auf 20.000 Kilowattstunden verringerte, ist sein Energiebedarf nach wie vor beträchtlich. Denn jeder der vier Tennisplätze in der Halle will bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet sein.

Ein privater Freundeskreis trifft sich in regelmäßigen Abständen, um beim Tennispark Minigolf zu spielen. Quelle: Joachim Dege

Um die Wirtschaftlichkeit seines Tennisparks sicherzustellen, drehte Gottwald in den vergangenen Jahren auch an anderen Stellschrauben. So hatten er und seine früheren Mitgesellschafter das städtische Areal früher gepachtet – auf 100 Jahre. Als Gottwald vor acht Jahren dann allein weitermachte, überzeugte er die Stadt, ihm das Areal zu verkaufen. So entfallen mittlerweile die regelmäßigen Erhöhungen des Erbpachtzinses. Als Betriebsvermögen kann der Unternehmer das Grundstück zudem steuerlich geltend machen.

E-Tankstelle für zwei Autos auf Parkplatz geplant

Als weiteren Modernisierungsschritt führte Gottwald ein Onlinebuchungssystem ein. Inzwischen kann jeder Tennisspieler via Computer von daheim oder mit dem Smartphone den Belegungsplan einsehen und sich seinen Platz buchen. Die Abrechnung ist per Lastschrift möglich. Laut Gottwald spielen bei ihm sowohl der ehemalige Bürgermeister Alfred Baxmann ( SPD) Tennis als auch sein Amtsnachfolger Armin Pollehn ( CDU). Bis zu 500 Tennisspieler gehen in der Halle im Winter ein und aus. Die Tennisclubs TSV und Grün-Gelb aus Burgdorf, Vereine aus Otze, Steinwedel, Immensen und Arpke verlegen in der kalten Jahreszeit ihr Training in Gottwalds Tennispark, wo eine Verwaltungskraft und zwei Servicekräfte dafür zuständig sind, dass der Betrieb läuft.

Auf dem Parkplatz vor seinem Tennispark will Betreiber Christian Gottwald eine E-Tankstelle bauen. Der Strom dafür kommt vom Dach der Tennishalle. Quelle: Joachim Dege

Das Solarprojekt hat für Gottwald positive Nebeneffekte. Denn die infolge der Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogene Minigolfanlage mit ihren 18 Bahnen ist mittlerweile runderneuert. Das übernahm der Investor der Fotovoltaikanlage. Schon kommen die ersten privaten Gruppen, die dort mit dem Schläger den kleinen Ball über Hindernisse ins Loch bugsieren. Auch das Außenschachbrett ist neu angelegt. Die vermooste Boulebahn muss Gottwald noch wieder flott machen. Bereits verlegt ist das Hochspannungskabel für die geplante E-Tankstelle für zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Tennisparks – Gottwalds nächster Energiestreich.

