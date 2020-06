Mehrgenerationenhaus macht Flüchtlingskinder fit fürs Digitale Lernen

Burgdorf

Es ist eine der Erfolgsgeschichten in der ansonsten für viele Schüler so bedrückenden Corona-Krise: Das Mehrgenerationenhaus unterstützt Flüchtlingskinder beim Digitalen Lernen. Gymnasium und die IGS loben die Initiative in den höchsten Tönen.

Als das Corona-Virus das Land zu Infektionsschutzmaßnahmen zwang und die Behörden schließlich die Schulen schlossen, startete das Mehrgenerationenhaus an der Marktstraße seine Bildungsinitiative zugunsten von Flüchtlingskindern. Annähernd 80 Dozenten lehren dort 100 Kinder wie den aus Syrien stammenden zwölf Jahre alten Amin Rasho im Fach Deutsch als Zweitsprache. Weil Amins Familie wie viele andere Flüchtlingsfamilien weder einen Internetanschluss haben noch einen Laptop, wäre der Gymnasiast vom Schulbetrieb abgehängt gewesen. Aufgaben, die Lehrer per E-Mail versenden, hätten ihn gar nicht erst erreicht.

Als die Schulen in Kenntnis dieser Umstände Alarm schlugen, reagierte das Mehrgenerationenhaus, wie dessen Koordinatorin Ursula Wieker berichtet. Die als gemeinnützig anerkannte Einrichtung schaffte nach Ostern kurzerhand günstige, von Firmen ausrangierte und anschließend generalüberholte Laptops an – insgesamt 50 Stück. 8000 Euro investierte der Trägerverein des Mehrgenerationenhauses.

Schüler brauchen mehr als nur Endgeräte

Die eigenen Dozenten, von denen die Mehrzahl Schüler und Studenten sind, begannen umgehend, ihre Schüler in der Bedienung der Geräte anzuleiten. Die Wissensvermittlung sei anfangs vielfach am Telefon erfolgt, weil die strengen Kontaktbeschränkungen es gar nicht anders zugelassen hätten, schildert Wieker die beschwerliche Vorgehensweise. Und zwar in verschiedenen Sprachen: auf Arabisch, Persisch, Kurdisch, aber auch Russisch, Türkisch und Italienisch. Mehr noch: Damit das digitale Lernen überhaupt anlaufen konnte, bedurfte es auch des Trainings im Umgang mit dem Schulnetzwerk iServ.

„Das funktioniert hervorragend“

Michael Loske, Leiter des allgemeinbildenden Gymnasiums, und seine Kollegin Saskia van Waveren-Matschke von der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule zeigen sich beeindruckt: „Das funktioniert hervorragend“, loben die Pädagogen. Es sei gelungen, vorhandene Sprachbarrieren zu überwinden. „Wir sind dankbar, dass das Mehrgenerationenhaus das in den vergangenen Wochen für uns gemacht hat“, sagt Loske. Zumal die Schulen selbst unmittelbar nach den Schulschließungen kaum Zeit gefunden hätten, den Kindern dieses Wissen zu vermitteln, wie van Waveren-Matschke einräumt. Da sei es gerade recht gekommen, dass das Mehrgenerationenhaus auch Druckerpoints eingerichtet habe und „die Schüler arbeitsfähig gemacht“ habe.

Noch mehr unterstützungsbedürftige Kinder

Was bei den Flüchtlingskindern gelungen ist, hätten andere Schüler ohne Internetanschluss daheim und ohne tragbare Computer noch vor sich. Gymnasium und IGS schätzen den Kreis der Unterstützungsbedürftigen an jeder Schule auf etwa 100 Schüler. Allerdings: Es fehlten die Strukturen, um die Kinder und Jugendlichen auf das digitale Lernen vorzubereiten, konstatiert Matschke. Mit der Ausgabe von aus dem Digitalpakt finanzieren Endgeräten sei es jedenfalls noch lange nicht getan. Hard- und Softwareschulungen, Sprachhilfen und Druckerpoints in den Schulen seien erforderlich, damit digitales Lernen ab Klassenstufe fünf möglich sei. Diesen Support zu organisieren sehen die Schulen als aktuell größte Herausforderung an.

Von Joachim Dege