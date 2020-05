Autokino zeigt am Pfingstwochenende zwölf Filme auf dem Schützenplatz

Burgdorf

Zu Pfingsten treffen auf dem Schützenplatz in Burgdorf Lady Gaga und das Känguru aus den gleichnamigen Chroniken aufeinander – ebenso wie Jim Knopf und Hape Kerkeling, Asterix und die Reiterin Mika, Daniel Craig als Benoit Blanc und Keanu Reeves als John Wick: Denn von Freitag, 29. Mai, bis Montag, 1. Juni, verwandelt sich das Gelände in ein Autokino. Insgesamt zwölf Filme haben die Organisatoren in den vergangenen Tagen zusammengestellt, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen sollen.

Seit Wochen melden Vereine, Verbände und Verwaltungen wegen der Corona-Pandemie ihre Veranstaltungen ab. Nun bietet sich dank einer Regelung des Landes die Möglichkeit für das viertägige Spektakel im eigenen Auto. Dafür sorgt das Stadtmarketing im Schulterschluss mit der HAZ, Neuen Presse, dem Marktspiegel sowie der Stadtsparkasse, den Stadtwerken, dem VVV und der Neuen Schauburg. „Uns war es ein besonderes Anliegen, ein Event für die ganze Familie zu schaffen, schließlich leiden vor allem auch Kinder und Jugendliche unter den aktuellen Einschränkungen“, sagt Gerhard Bleich, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Burgdorf ( SMB).

Anzeige

„Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ ist im Autokino zu sehen. Quelle: Foto: Universum

Weitere NP+ Artikel

Neue-Schauburg-Betreiber hat Filme ausgewählt

Erste Autokinoerfahrungen sammelten die Burgdorfer bereits im vergangenen Jahr, aber: „Um ein familienfreundliches Kinoprogramm mit Vorstellungen bei Tageslicht anbieten zu können, bedarf es einer anderen Projektionstechnik als im Vorjahr“, sagt Bleich. Lutz Käsemann, Geschäftsführer der Agentur Trend Line Eventhouse aus Langenhagen, organisierte kurzfristig eine LED-Wand, die für Tageslichtprojektionen geeignet ist.

Damit auch Besucher in der letzten Reihe den Film sehen können, verständigten sich alle Beteiligten darauf, den Schützenplatz weniger Autos einzuplanen. „So folgen wir nicht zuletzt den Auflagen zur Durchführung von Autokinos unter den aktuellen Vorsorgemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus“, sagt Käsemann.

Für die Auswahl der Filme zeichnet Christian Lindemann, Inhaber der neuen Schauburg verantwortlich. Er verhandelte unter Hochdruck mit den Filmverleihern. „Wir freuen uns, ein attraktives Programm für das Event anbieten zu können“, sagt Lindemann nach ungezählten Telefonaten und E-Mails. Es umfasst unter anderem Klassiker wie die Geschichte von Jim Knopf für Kinder, aber auch die spannende Geschichte von Mika und dem Pferd Ostwind sowie Animationsfilme wie „Asterix“ oder „ Playmobil“, sodass sich das Autokino für Familienausflüge eignet. 180 Autos dürfen je Vorstellung auf den Schützenplatz.

„Knives out – Mord ist Familiensache“ verspricht kriminalistische und komische Momente. Quelle: picture alliance/dpa

Erwachsene hingegen können sich freuen auf die tragisch-komische Geschichte aus der Sicht des damals neunjährigen Kerkeling im Film „Der Junge muss an die frische Luft“, auf die dramatische Entwicklung beim Abendessen von sieben Freunden bei „Das perfekte Geheimnis“ oder exzentrische Briten in „Knives Out“.

Der Vorverkauf startet ab Dienstag, 19. Mai. Unter www.neuschauburg.de sind alle Veranstaltungen online buchbar. Am Mittwoch, 20. Mai, von 17 bis 19 Uhr, sowie am Sonnabend, 23. Mai, von 10 bis 13 Uhr bietet Lindemann zusätzlich einen stationären Vorverkauf in der Neuen Schauburg an. Ein Ticket für 27 Euro plus Vorverkaufsgebühr gilt für ein Auto mit maximal zwei Personen. Gemäß der aktuellen Auflagen darf jede weitere Person im Auto nur aus dem gleichen Haushalt stammen. Die Karte kostet zusätzlich 5 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Tickets gibt es ab Mittwoch auch in der HAZ/NP-Geschäftsstelle Burgdorf, Marktstraße 16.

Diese Filme laufen im Autokino Burgdorf zu Pfingsten Ganz im Zeichen von Kinofilmen für Kleine und Große steht das Pfingswochenende in Burgdorf. Und diese Filme sind zu sehen: 20.00 Uhr: „Die Känguru-Chroniken“ 22.30 Uhr: „A Star is Born“ Sonnabend, 30. Mai: 17.00 Uhr: „ Jim Knopf“ 20.00: „Das perfekte Geheimnis“ 22.30 Uhr: „Knives out“ Sonntag, 31. Mai: 14.30 Uhr: „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ 17.00 Uhr: „ Angry Birds 2“ 20.00 Uhr: „Der Junge muss an die frische Luft“ 22.30 Uhr: „ John Wick 3“ Montag, 1. Juni: 14.30 Uhr: „ Playmobil“ 17.00 Uhr: „Ostwind 4“ 20.00 Uhr: „Das perfekte Geheimnis“

CORONABOX Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark