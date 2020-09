Burgdorf

Pünktlich zum Herbstanfang startet am Sonntag, 27. September, eine neue Sonntagstheater-Reihe im Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. an der Sorgenser Straße. Den Auftakt macht das Stück „Drache Kokosnuss“ aufgeführt vom Wolfsburger Figurentheater. Es basiert auf dem gleichnamigen Buch von Zeichner und Kinderbuchautor Ingo Siegner. Das 55-minütige Theaterstück beginnt um 15.30 Uhr. Einlass ist ab 15 Uhr. Coronabedingt ist eine Platzreservierung im Vorfeld der Veranstaltung notwendig. Reservierungen sind per E-Mail an johnnyb-burgdorf@web.de sowie unter Telefon (05136) 3693 möglich.

Von Joachim Dege