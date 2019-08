Weferlingsen

Wohn- und Schlafzimmer, Küche und Bad, Flur und Abstellraum: Daraus besteht eine spezielle 60 Quadratmeter große Wohnung, die derzeit für einen sechsstelligen Betrag auf dem Hof Bethmann entsteht. Die Wände, Fußboden, Decke, Türen und die Einrichtung bestehen aus komplett feuerfestem Material, denn ab Mitte August trainieren in den mobilen Räumen, die in ganz Deutschland aufgestellt werden, mehr als 5000 Feuerwehrleute pro Jahr das Löschen von Bränden.

Zwei Überseecontainer dienen als Hülle

Als Hülle der besonderen Wohnung dienen zwei Überseecontainer mit einer Größe von je 30 Quadratmetern, die nach Einbau der Wohnung auf zwei Auflieger gesetzt werden. An jedem Übungsstandort stellen die Trainer die Container so nebeneinander, dass die Türen eine Verbindung bilden und die beiden Container als eine Einheit fungieren. Bereits seit sieben Jahren ermöglicht die Erkrather Firma Feuercon solche Übungsbrände, aber: „Inzwischen sind die Materialien sehr verschlissen, und es gibt neue Erkenntnisse, die wir jetzt beim Bau berücksichtigen“, sagt Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann, auf dessen Hof seit November vergangenen Jahres die feuerfeste Wohnung gebaut, vor allem geschweißt wird.

Geschweißte Möbel stehen in allen sechs Zimmern

Dabei setzt der Feuerwehrmann auf Erfahrungen aus ungezählten Einsätzen in regulären Wohnungen: So befindet sich in einer Nische des Elternschlafzimmers – hinter der Tür gelegen – das Kinderbett. Am Doppelbett der Erwachsenen steht ein Fernsehgerät. „Diese Aufteilung haben inzwischen viele Wohnungen“, sagt Bethmann. Im Gegensatz zu normal eingerichteten Häusern bestehen die Gegenstände in diesen Räumen ausschließlich aus Stahl. Das gilt für die Küche mit Herd und schwenkbaren Schränken ebenso wie für Utensilien in der Abstellkammer, die Feuerwehrmann Ralf Riehlein aus Burgdorf geschweißt hat. Sie sind auch fest mit dem Boden verankert, sodass sie beim Training nicht umfallen können und zum Hindernis werden.

Auch der dritte Beteiligte, Andreas Grobe aus Nienburg, arbeitet ehrenamtlich in einer Feuerwehr. „Das Wissen geht zu 100 Prozent in den Bau“, sagt er und schätzt, dass deutlich mehr als 500 Arbeitsstunden in dem Projekt stecken. Und jede Menge Überzeugung, wie das Trio betont. Denn normalerweise lasse sich ein Brand nicht so simulieren wie in solchen speziellen Containern. „Auch in Abrisshäusern können wir nur mit Nebelmaschinen den Rauch herstellen, aber dann fehlen die Hitze und beispielsweise die Folgen des Löschwassers wie Wasserdampf“, sagt Bethmann. Unter der Decke des Brandcontainers herrschen laut Bethmann Temperaturen bis zu 800 Grad.

Wohnung bietet bis zu vier Brandherde

Die jetzt gebaute Wohneinheit lässt unterschiedliche Trainingssequenzen zu, weil beispielsweise ein Brand etwa unter dem Bett oder auf dem Küchenherd entstehen kann. Die Feuerwehrleute und ihre Trainer können zudem die Container durch unterschiedliche Eingänge betreten. „Damit schaffen wir wiederum eine neue Situation, in der sich die Brandbekämpfer orientieren müssen“, sagt der Ortsbrandmeister. Grobe ergänzt, dass das stählerne Mobiliar wahlweise auch durch eine Werkstatt ersetzt werden kann.

Alle Gegenstände und die Raumaufteilung haben die drei Erbauer zunächst auf dem Papier geplant, dann begann der Materialkauf und anschließend der Bau. „Manches haben wir verworfen oder neu aufgenommen“, sagt Bethmann. Die Türzargen lassen sich jetzt schnell austauschen: „Sie leiden beim Brand und beim Löschen massiv.“ Denn auch die Wirkung von Löschwasser soll in den Übungscontainern genau gezeigt werden.

Neu- und Quereinsteiger profitieren von Brandcontainer

Viele Neu- und Quereinsteiger bei der Feuerwehr können erste Erfahrungen mit Hitze, Rauch, Qualm und Stress normalerweise nur beim ersten Einsatz sammeln, wie Bethmann sagt. In dem Brandcontainer indes könnten sie unter realen Bedingungen erfahren, wie sich der Dampf des Löschwassers auf der Kleidung anfühlt, mit welcher Wucht eine Durchzündung startet oder wie schwierig sich die Suche nach Personen in einer verrauchten Wohnung gestaltet. Denn am Ende, sagt Grobe, warten vier Dummys oder mehr darauf, von den Rettern gefunden und ins Freie gebracht zu werden. Je besser das Training klappt, desto schneller können die Brandbekämpfer im Ernstfall Leben retten.

