Feuerwehren Heeßel und Schillerslage arbeiten künftig enger zusammen

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heeßel ist wohl kein Wort so häufig gefallen wie „Feuerwehrbedarfsplan“. Gemeinsam mit Vertretern der Orts- und Stadtfeuerwehr hat die Stadt Burgdorf diesen aktualisiert. Ein Ergebnis: Die Ortsfeuerwehr Heeßel wird künftig enger mit der Feuerwehr Schillerslage zusammenarbeiten.

Noch schneller am Einsatzort sein, wenn es brennt – und das auch am Tage, wenn viele Aktive der freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Burgdorf ihren Berufen nachgehen: Das ist das Ziel. Dazu wurden die Burgdorfer Feuerwehren in fünf Züge eingeteilt. „Wir bilden einen Zug gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Schillerslage“, sagte Heeßels Ortsbrandmeister Karsten Lübbe. Mit der Zusammenfassung zu Zügen soll nicht etwa an der Eigenständigkeit der Ortsfeuerwehren gerüttelt werden. Es geht darum, eine handlungsfähige Truppe stellen zu können – und das zu jeder Zeit.

Ein Drittel der Einsätze außerhalb Heeßels

Auch ohne dieser Neuordnung werden die Heeßeler für Einsätze außerhalb ihres Orts alarmiert, insbesondere wenn es die Weststadt Burgdorfs betrifft. Etwa zwei Drittel aller Einsätze – im vergangenen Jahr waren das 35, davon 17 Brandbekämpfungen – leistet die Ortsfeuerwehr Heeßel auf eigenem Gebiet, bei etwa einem Drittel unterstützt sie andere Feuerwehren, schätzt Lübbe.

Das war gleich beim ersten Feuerwehreinsatz am Neujahrstag 2019 der Fall: Für einen Brand in der sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Retschystraße in der Südstadt wurde Großalarm ausgelöst. Neben den Feuerwehren aus Burgdorf, Dachtmissen, Hülptingsen und Weferlingsen waren auch die Heeßeler ausgerückt.

Gerade in solchen Fällen, wo Menschen in Gefahr sind, komme es darauf an, dass die Brandbekämpfer gut ausgebildet sind – und dass sie auch mit den Kameraden aus anderen Ortsfeuerwehren Hand in Hand arbeiten können. Ersteres bescheinigten Bürgermeister Armin Pollehn, der stellvertretende Vorsitzende des Feuerwehrausschusses, Björn Sund, und Stadtbrandmeister Dennis-Frederick Heuer den Heeßelern, die übrigens bei den Feuerwehrwettkämpfen stets vorne mit dabei sind. Um das Hand-in-Hand-Arbeiten noch mehr zu optimieren, sind Lübbe zufolge zusätzliche gemeinsame Übungen mit der Ortsfeuerwehr Schillerslage geplant.

Zusätzliche Alarmierung per App geplant

Positiv wertet Ortsbrandmeister Lübbe, der bei der Jahresversammlung mit der goldene Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands ausgezeichnet wurde, dass die aktiven Feuerwehrmitglieder nicht nur via Sirene und Funkmeldeempfänger, sondern künftig auch per Mobilfunk-App alarmiert werden. „Das hat den Vorteil, dass sich die Kameraden gleich zurückmelden können, ob sie zur Verfügung stehen oder nicht.“ Das mache die Einsatzplanung einfacher.

Stadtbrandmeister ernennt neue Einsatzkräfte

Stadtbrandmeister Heuer hat in Heeßel Feuerwehrleute ernannt und befördert: Leander Großart ist jetzt Feuerwehrmann. Oberfeuerwehrfrau oder -mann dürfen sich ab sofort Nikola Mahnke, Sonja Taupadel und Daniel Mollenhauer nennen. Constantin Lübbe wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Christoph Grotjahn zum Ersten Hauptfeuerwehrmann und Melwin Timm zum Löschmeister.

Stadtbrandmeister Dennis-Frederick Heuer nimmt die Ernennungen vor. Quelle: Sandra Köhler

