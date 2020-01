Feuerwehr Weferlingsen bekommt neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister

Weferlingsen

Die Ortsfeuerwehr in Weferlingsen hat 34 aktive Mitglieder. Sie sind im vergangenen Jahr zu 13 Einsätzen ausgerückt und haben 4296 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Diese Bilanz zog Ortsbrandmeister Wolfgang Schlusche in der Jahresversammlung am Wochenende.

Bei den Einsätzen handelte es sich um acht Brände und drei technische Hilfeleistungen. Außerdem leisteten die Feuerwehrleute Bereitschaftsdienst bei zwei Veranstaltungen. So kamen am Ende rund 306 Einsatzstunden zusammen.

Weferlingsen und Otze arbeiten enger zusammen

Die Weferlingser bilden künftig gemeinsamen mit der Ortsfeuerwehr Otze einen Einsatzzug. Die Feuerwehren im Stadtgebiet sind in fünf Züge eingeteilt worden. Ziel ist es, dass auch am Tage, wenn viele Aktive der freiwilligen Feuerwehren ihren Berufen nachgehen, schnell eine ausreichende Zahl an Helfern am Einsatzort ist.

Diese Züge werden laut des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Florian Bethmann vor allem dann alarmiert, wenn Menschen gefährdet sind. „Das sind Unfälle und Zimmerbrände. Aber auch wenn ein Rauchwarnmelder Alarm schlägt, wird grundsätzlich ein kompletter Zug alarmiert.“ Wenn hingegen ein umgestürzter Baum von einer Straße entfernt werden muss oder ein Papierkorb brennt, werde das weiterhin die jeweilige Ortsfeuerwehr übernehmen. Die fünf Einsatzzüge bilden die Ortsfeuerwehr Burgdorf, Hülptingsen und Dachtmissen, Schillerslage und Heeßel, Ramlingen und Ehlershausen sowie Otze und Weferlingsen.

Feuerwehrleute üben jede Woche für den Ernstfall

363 Stunden hat die Ortsfeuerwehr Weferlingsen in die Jugendfeuerwehr Dachtmissen-Otze-Weferlingsen investiert. Die drei Dörfer betreuen und schulen ihren Nachwuchs gemeinsam. Aus Weferlingsen sind drei Jugendliche mit dabei. Zudem besuchten die Ehrenamtlichen Fortbildungslehrgänge, diese Zeit summiert sich auf 280 Stunden. Der Rest – mehr als 3300 Stunden – waren allgemeine Übungsstunden. Als besonderes Highlight des Jahres hob Schlusche den Aue-Cup hervor.

Lesen Sie auch: Aue-Cup in Weferlingsen ist ein Familienfest

Langjährige Mitglieder werden geehrt

Die Jahresversammlung stand zudem im Zeichen von Wahlen: Martin Carlens hat sein Amt als stellvertretender Ortsbrandmeister aus beruflichen Gründen nach 18 Jahren abgegeben. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder mit großen Mehrheit Björn Batschauer. Der Rat der Stadt Burgdorf muss diese Wahl noch offiziell bestätigen und Batschauer als Wahlbeamten ernennen. Weiterhin wurden Grit July zur Atemschutzgerätewartin, Kenneth Alraun zum Gerätewart und Henrik Brönnemann zum Kleiderwart gewählt.

Über die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands freuten sich Gustav Carlens, Udo Grimpe und Bernhard Kracke, die für ihre 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. Außerdem wurden Miriam Carlens zur Feuerwehrfrau, Roberto Viola zum Oberfeuerwehrmann und Grit July zur Oberlöschmeisterin ernannt.

Von Laura Beigel