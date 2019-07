Burgdorf

In Zeiten von Smartphones ist es nur eine Frage von Sekunden, von sich selbst ein Foto zu machen – ob vor einer traumhaften Urlaubskulisse, mit Freunden oder dem Haustier. Wie Schnappschüsse mit einer professionellen Spiegelreflexkamera aufgenommen und bearbeitet werden, haben jetzt fünf Schülerinnen beim Sommerferienkompasses gelernt. Das Südstadt-Bistro hatte ein Fotoshooting für Mädchen ab neun Jahren angeboten. Unter den Anweisungen von Hobbyfotografin Deborah Karger suchten sie auf dem Schulhof des Gymnasiums am Berliner Ring Motive und Kulissen, um sich dann gegenseitig zu fotografieren.

Fotoshooting begeisterte beim Südstadtcamp auch Jungs

„Am Anfang waren die Mädchen noch etwas zurückhaltend, aber sie werden von Minute zu Minute kreativer“, sagte Karger. „Man muss ihnen nur kurz etwas erklären und dann geht es von ganz allein.“ Die Anerkennungspraktikantin hatte bereits beim Südstadtcamp ein Fotoshooting angeboten, an dem sogar zwei Jungs teilgenommen hatten. „Ich dachte mir, es gibt so viele Aktionen nur für Jungs, dann muss es auch ein Angebot nur für Mädchen geben“, erzählte die Fotografin. „Und über ein schickes Foto freut sich doch eigentlich jeder.“ Die fünf Schülerinnen Laetizia, Laura, Renée, Jenni und Efje fanden jedenfalls sichtlich Spaß am Fotografieren. Sie posierten auf dem neu errichteten Klettergerüst, dem „Abistein“ und machten Standbilder von Luftsprüngen. „Es ist cool, dass wir die Bilder selber machen können“, sagte Laetizia, die die Fotoshooting-Aktion bereits vom Südstadtcamp kannte.

Mädchen lernen Umgang mit Photoshop

„Ich bin eigentlich kein Fotofan“, sagte die elfjährige Renée. Deshalb versuchte sie sich lieber als Fotografin und lichtete die anderen Mädchen abwechselnd vor ihren ausgewählten Kulissen ab. So kamen letztlich 180 Bilder mit vielfältigen Motiven zusammen. Zurück im Südstadt-Bistro sichteten die Schülerinnen ihre Schnappschüsse am Computer und bekamen von Karger eine kurze Einführung in die Arbeit mit dem Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop. Leicht fiel die Auswahl der Fotos aber nicht. „Das sieht schön aus! Nein, das sieht schön aus!“, sagte Efje unentschlossen.

Während die Elfjährige zusammen mit Jenni ihre Bilder begutachtete, verzierten die drei anderen Mädchen Bilderrahmen mit Farbe und Stickern. In diese wurden die ausgedruckten Fotos später eingefasst. Die restlichen Bilder brannte Karger auf eine CD. So konnten die Schülerinnen diese als Erinnerung an die Ferienkompassaktion ebenso mit nach Hause nehmen.

Ferienkompass umfasst auch Inklusionsangebote Das Programm des Ferienkompasses ist seit den Osterferien nur noch digital einzusehen. Ein Heft verteilt die Stadtjugendpflege nicht mehr. Auf der neu eingerichteten Website des Ferienprogramms finden sich außer den Inhalten der Angebote auch Kurzinformationen zum Beispiel über die Anzahl noch freier Plätze. Dort ist seit Neuestem auch zu sehen, ob ein Workshop oder Ausflug barrierefrei und inklusiv ist. Das sei im Heft noch nicht berücksichtigt worden, sagt Stadtjugendpfleger Horst Gohla. 23 Angebote für Menschen mit Behinderung umfasst das aktuelle Sommerferienprogramm – unter anderem das am Sonntag, 4. August, startende Segelcamp oder den Workshop „Hey Babysitter“, der am Mittwoch, 7. August, im Frauen- und Mütterzentrum angeboten wird. Bisher hat sich nur selten jemand nach inklusiven Aktionen erkundigt, sagt Gohla. Wie viele Schüler mit Behinderung an den Sommerferienangeboten teilgenommen haben, will der Stadtjugendpfleger nach den Ferien genauer auswerten. lb

Von Laura Beigel