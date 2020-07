Burgdorf

Eigentlich könnte die Sozialpädagogin, alleinerziehende Mutter eines Kindergartenkindes, jetzt in ihren Beruf zurückkehren: „Noch hält mein Chef mir die Stelle frei, aber ich weiß nicht, wie lange“, sagt sie. Doch ihr fehle der passende Kita-Platz, um ihren Nachwuchs betreuen lassen zu können. Dabei habe sie ihren Junior sehr frühzeitig angemeldet, angemerkt, dass sie auf Bus und Bahn angewiesen sei.

Allerdings habe sie von der Verwaltung dann einen Platz in einer Kita angeboten bekommen, für den sie zwingend ein Auto benötigt hätte. „Damit musste ich den Platz ablehnen, die Verwaltung hat nach dem Gesetz aber ihre Pflicht erfüllt“, sagt sie. Die Folge: Sie lebe jetzt von Hartz IV und hoffe auf das neue Kita-Jahr. Wenn es wieder nicht klappe, dann werde sie wohl wegziehen müssen aus Burgdorf. Eine Klage gegen die Stadt brauche sie gar nicht anzustreben: „Die Chancen auf Erfolg gehen gegen Null.“

Noch haben Eltern die Stadt nicht verklagt

Offenbar scheuen viele Eltern diesen Schritt, bislang verzeichnet das Verwaltungsgericht Hannover keine Klage auf einen Kita-Platz gegen die Burgdorfer Verwaltung. Unter den Familien indes gibt es vermehrt Diskussionen darüber, ob allein die Androhung einer Klage zu einem Kita-Platz führt. „Wir haben inzwischen von mehreren Fällen gehört, dass jemand die Stadt verklagen wollte und dann ganz kurzfristig versorgt wurde“, sagt eine Mutter mit mehreren Kindern.

Für sie komme das – zumindest derzeit – nicht infrage, denn: „Es gibt ja nicht plötzlich mehr Plätze, sondern es bedeutet, dass jemand, der eine Zusage hatte, dann zurückstecken muss.“ Anders könne die Stadt ja das Dilemma nicht lösen, sagt sie. Wie alle anderen Gesprächspartnerinnen möchte sie ihren Namen nicht öffentlich nennen, sie fürchten, dass sich laut geäußerte Kritik negativ auf die Kita-Platzvergabe auswirkt. Diese Sorge kennt auch Rüdiger Nijenhof, Vorsitzender der Ratsfraktion Freie Burgdorfer, aus Gesprächen mit Eltern. Er sieht darin den Hauptgrund, dass Mütter und Väter auch in politischen Sitzungen nicht aufstehen und ihr Recht einfordern.

Mutter kann Kinder abends nicht mehr ins Bett bringen

Damit entstehe der Eindruck, die Familien seien alle mit der jetzigen Situation zufrieden – oder, wie Karl-Heinz Schrader im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales sagte, dass es überhaupt keinen Bedarf an Kita-Plätzen gibt. Darüber können Eltern mit mehreren Kindern oder gar Mehrlingsgeburten nur müde schmunzeln. „Wer sagt mir, dass ich am Ende nicht zwei Plätze in unterschiedlichen Einrichtungen bekomme“, sagt die Mutter. Sie kann die Folgen der fehlenden Betreuung im Kindergarten genau benennen: Ihr fehle deshalb die Option auf eine Vollzeit-Stelle, sodass sie derzeit nur verkürzt arbeiten und eine in der Elternzeit absolvierte Fortbildung nicht nutzen könne.

Ihr Mann, beruflich viel unterwegs, habe gar nicht die Chance, sie zu unterstützen: „Ich bin gut ausgebildet, unsere Familie könnte das höhere Gehalt gut gebrauchen – aber ich bin eben jetzt sehr eingeschränkt“, sagt sie. Eine ihrer Mitstreiterinnen, Dreifach-Mutter, wird ab Herbst ihre Kinder nicht mehr abends ins Bett bringen können. Während sie für die Älteren einen Platz in Krippe und Kindergarten bekommen hat, fehlt für das jüngste Kind ein Angebot. „Allerdings muss ich wieder arbeiten gehen, das geht dann im Einzelhandel nur abends, wenn mein Mann wieder da ist“, sagt sie.

Das Dilemma lasse sich nur lösen, sind die Mütter überzeugt, wenn Burgdorf mehr Kita-Plätze schaffen würde. „Aber ich sehe diese Anstrengung nicht“, sagt die Mehrfach-Mutter und bezieht dies auch auf das künftige Familienzentrum, dessen Starttermin sich immer weiter verzögere, ohne dass dies zu einem politischen Aufschrei führe. Dabei müsste jeder wissen, dass damit die Planungen in vielen Familien ein ums andere Mal scheitern. „ Burgdorf“, sagt sie, „lockt junge Familien hierher und lässt sie dann allein.“

Von Antje Bismark