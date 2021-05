Burgdorf

In den wenigsten Familien dürfte stets eitel Sonnenschein herrschen. Gerade in der Corona-Pandemie liegen dank Homeoffice, Homeschooling und Co. die Nerven ohnehin blank. Möglichkeiten, sich gegenseitig aus dem Wege zu gehen, sind mitunter rar gesät oder nicht vorhanden. In dieser Situation will Burgdorfs Familienservicebüro Familien hilfreich zur Seite stehen und Tipps dafür geben, einen Ausweg aus einer unschönen Situation zu finden, die leicht zu einer Dauerschleife werden kann.

„Ich flipp gleich aus!!! ... Chill´ mal ...: vom Umgang mit Konflikten im Familienleben“ ist das Onlineangebot aus der Reihe „Werkstattgespräche rund um das Thema Familie“ überschrieben. Los geht es am Donnerstag, 27. Mai, um 17 Uhr. Karin Goldmann, ihres Zeichens Diplom-Sozialpädagogin, Elterntrainerin und Mitarbeiterin des Servicebüros, wird das Gespräch moderieren.

Die Teilnahme am Werkstattgespräch ist kostenlos

Was kann man tun, wenn die Familie in endlose Krisen und Konflikte verstrickt ist? Wie lässt sich vermeiden, dass die Auseinandersetzungen immer häufiger werden und sich keiner mehr zu Hause so richtig wohlfühlt? Konflikte beleuchten, Impulse geben und nach Wegen suchen, wie Auseinandersetzungen nicht eskalieren und sich jeder wieder wohl fühlen kann zuhause – darum geht es bei diesem Werkstattgespräch.

Anmeldungen sind bis Montag, 24. Mai, unter der Website des Familienservicebüro möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt über Webex – hierfür ist keine Installation oder Registrierung notwendig.

Von Sandra Köhler