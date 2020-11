Burgdorf

Die Betreuung von Jungen und Mädchen in einer Kita und in einer Kindertagespflege gleichzustellen – daran arbeitet die Stadt Burgdorf seit Jahren. Nun kommt die Verwaltung nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith damit einen Schritt weiter. Ab sofort können Eltern ihren Nachwuchs auf der städtischen Homepage sowohl in einer Kita als auch bei einer Kindertagespflege anmelden. Dabei müssen sich die Familien nicht zwischen einer Betreuungsform entscheiden, sondern sie können ihre Kinder für beide Formen registrieren lassen.

Damit setzt die Verwaltung einen politischen Auftrag um, den seinerzeit die Freien Burgdorfer im Rat gefordert hatten. Gleichwohl sieht sich die Stadt nach Aussage der zuständigen Mitarbeiterin Katrin Böhm noch nicht am Ende: Vielmehr sollen die Formulare so gestaltet werden, dass die Mütter und Väter sie online ausfüllen und absenden können. Eingebunden in die Planung seien auch die Kindertagespflegepersonen gewesen, die sich künftig, wenn sie es denn wünschen, mit einem Profil auf der kommunalen Internetseite vorstellen können.

Kindertagespflege stellt sich detailliert vor

Vorgesehen ist ab dem Jahr 2021 eine alphabetische Übersicht über die Kindertagespflegestellen. Die Nutzer der Seite erhalten dann die Möglichkeit, die einzelnen Angebote anzuklicken und Details über die Arbeit zu erfahren. Dazu sollen unter anderem der Name und der Standort, die Betreuungszeiten, Qualifikationen, beruflicher Hintergrund, Tagesablauf, pädagogische Schwerpunkte, Schließzeiten und die Teilnahme am Vertretungsmodell der Stadt gehören.

Nach jetzigem Stand der Dinge können die Tageseltern selbst entscheiden, welche der Informationen, die sie bei einem Gespräch mit der Stadt im Oktober abgestimmt haben, sie veröffentlichen möchten. Die Eltern bekommen auf diese Weise eine vergleichbare Übersicht über die Kindertagespflege, deren Anbieter wiederum die Chance einer punktgenauen Vorstellung bei den Familien. „Sie können sich individuell präsentieren, sie erhalten nur Anfragen von Eltern, die zum Profil passen“, heißt es vonseiten der Kommune.

115 Plätze gibt es in der Kindertagespflege

Haben sich Eltern für eine Betreuung entschieden, stellen sie eine Anfrage an die Stadt, und die Fachberater vermitteln einen Kontakt zu der Kindertagespflege – vorausgesetzt, dort gibt es einen freien Platz. Derzeit gibt es nach Aussage Veiths bis zu 115 Plätze in der Tagespflege, bis zu 1213 in den Kitas. Darin enthalten seien weder die Krippe in Otze noch das Familienzentrum, dessen Fertigstellung sich voraussichtlich bis zum Sommer 2021 verzögern wird. Um die Nachfrage nach Betreuungsplätzen erfüllen zu können, intensiviert Burgdorf seit Langem den Ausbau der Kindertagespflege.

Noch bis zum nächsten Jahr kann die Stadt dafür eine Förderung aus dem Bundesprogramm ProKindertagespflege nutzen. Es unterstützt Kommunen finanziell, diese Art der Kinderbetreuung zu fördern. Burgdorf hatte sich im November 2018 dafür beworben. Im Januar 2019 kam die Aufforderung, einen Förderantrag zu stellen, und im Mai 2019 der Zuschlag. Bis zu 287.000 Euro kann die Stadt aus dem Bundesprogramm erhalten. Mit dem Geld finanziert sie unter anderem die Aus- und Weiterbildung der Tageseltern und den Aufbau eines Vertretungspools, falls Tagespflegepersonen wegen Krankheit oder Urlaub ausfallen.

Von Antje Bismark