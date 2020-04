Familien in Corona-Zeit: Experte ermuntert zu Beratungen

Burgdorf

Mit neuen Kommunikationswegen und neuen Beratungsangeboten reagiert das Team der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) auf die Corona-Pandemie, die viele Menschen vor ganz unbekannte Herausforderungen stellt. „Familien stehen derzeit enorm unter Druck“, sagt Matthias Möller, der die FEB-Einrichtungen in Burgdorf, Ronnenberg und Neustadt leitet sowie die Beratungsangebote anderer Träger in der Region Hannover koordiniert.

Möller und seine Kollegen haben mit dem Beginn der Zwangspause alle Beratungen komplett aufs Telefon umgestellt und nach den ersten Wochen wichtige Erkenntnisse, auch für die künftige Arbeit, gesammelt. Dazu zählt er von Mitarbeitern moderierte Telefonkonferenzen mit getrennten oder geschiedenen Partnern, die sich ums gemeinsame Kind kümmern. „Bei einer solchen Konferenz gelten von vornherein andere Regeln, beispielsweise den anderen ausreden zu lassen“, sagt Möller. Das funktioniere in den Schaltungen besser als erwartet – durchaus eine Möglichkeit, mit Familien im Gespräch zu bleiben.

Anzeige

Konflikte verschärfen sich, Spannungen nehmen zu

Denn um das miteinander Sprechen gehe es in der Corona-Pandemie: „Wir nehmen deshalb jetzt schnell neue Familie auf, wenn sie sich melden, und rufen auch die Mütter und Väter aus früheren Beratungen an, um zu hören, wie es ihnen jetzt geht.“ Dabei zeige sich, dass die Gespräche am Telefon deutlich kürzer ausfielen, weil konkrete Fragen und Sorgen thematisiert würden. Auch dies sei eine Erkenntnis der vergangenen Tage: Die Menschen beschäftigten zunehmend Themen wie die Balance zwischen Familienalltag – möglicherweise mit Kindern im Homeoffice – und wirtschaftlicher Situation, weil die Kurzarbeit viele verunsichere.

„Einige Familien genießen die gemeinsame Zeit, aber andere müssen auf engem Raum ihren Alltag managen und über wirtschaftliche Not nachdenken“, erzählt Möller von den Gesprächen. Mehr und mehr brauche sich die gute Laune der ersten Tage im Homeoffice auf, damit verschärften sich die Konflikte in der Familie und die Spannungen nähmen zu. Besonders kritisch sei es dann, wenn getrennt lebende Eltern keine Einigung fänden beim Umgangsrecht oder ob ein Kind auch mal für kurze Zeit allein bleiben kann. Für diese Situationen empfiehlt Möller, frühzeitig in einer Beratungsstelle anzurufen und Hilfe zu suchen – um eine Eskalation zu verhindern.

Fachmann: Fehlerfreudigkeit ist das Gebot der Stunde

Ein weiterer Appell: „Das Gebot der Stunde lautet, Fehlerfreudigkeit zuzulassen“, sagt der Fachmann. Wenn eine alleinerziehende Mutter nach der Arbeit nach Hause komme oder im Homeoffice arbeite, dann könne sie nicht als Freundin, Lehrerin und Trainerin der Kinder weitermachen. Wenn ein Vater von zu Haus aus arbeite, könne er nicht gleichzeitig den ganzen Tag über mit den Kindern spielen. „Jeder sollte Selbstvorsorge betreiben und schauen, welche Arbeit er oder sie liegen lassen kann“, sagt Möller und nennt als Beispiel den Hausputz, der reduziert werden könnte. „Denn im Moment kommt ja ohnehin niemand zu Besuch“, fügt er schmunzelnd hinzu und plädiert dringend dafür, nicht zur Perfektion zu streben.

Erstmals gibt es einen Talk für Väter – per Telefonkonferenz

Und weil eher Frauen als Männer in einer Beratungsstelle anrufen, richtet das Team nun ein explizites Angebot für Väter ein: Sie können beim Väter-Talk am Dienstag, 14. April, ab 16 Uhr mit den Fachleuten in einer Telefonkonferenz sprechen. Dafür schicken Interessierte eine E-Mail an feb.burgdorf@region-hannover.de, dann erhalten sie eine Einladung für die Teilnahme. „Wir gehen schon jetzt von einer Wiederholung aus, weil wir den Bedarf sehen“, sagt Möller.

Ohnehin will der FEB-Leiter die jetzigen Erfahrungen nutzen für die weitere Arbeit: So zeige sich im Team, dass Konferenzen via Telefon gut funktionierten. „Aber“, sagt er auch, „wir müssen uns besser auf solche Situationen einstellen und Videokonferenzen ermöglichen, mit denen wir Jugendliche gut erreichen können.“ Dabei müssten die sehr hohen Sicherheitsstandards eingehalten werden, weshalb Möller auf eine professionelle Umsetzung dringt. Die gelingt bereits bei Hinweisen für Eltern und Familien, die das Team regelmäßig Ratschläge im Internet unter www.hannover.de/netzwerkfamilienberatung veröffentlicht.

Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr unter Telefon (0511) 61621590 zu erreichen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark