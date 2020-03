FDP-Chef Mario Gawlik übt scharfe Kritik an der Stadtverwaltung von Burgdorf. Ihr wirft er vor, beim Bürger für Frust zu sorgen. Der Bürgermeister müsse in Hülptingsen endlich mit einer Ampel für die Schulwegsicherheit sorgen.

An der Bushaltestelle am Feuerwehrhaus in Hülptingsen warten jeden Morgen mehr als 45 Kinder auf den Schulbus und müssen dazu vorher die viel befahrene Straße überqueren. Quelle: Joachim Dege