Burgdorf

Mildes Urteil für einen ehemaligen Mitarbeiter der Stadt Burgdorf: Der 49-Jährige hatte über einen Zeitraum von fast fünf Jahre 39.481,29 Euro für sich aus der Stadtkasse abgezweigt. Das Schöffengericht am Amtsgericht Burgdorf kam am Mittwoch zu dem Urteil, die zweijährige Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen. Richterin Stephanie Rohe machte in ihrer Urteilsbegründung gegenüber dem Angeklagtem deutlich: „Sie sind sehr geschickt und mit hoher krimineller Energie vorgegangen. Man hätte in meinen Augen auch zu einem anderen Urteil kommen können.“

Mitarbeiter der Finanzverwaltung begeht 30 Straftaten

Der ehemalige Mitarbeiter der städtischen Finanzverwaltung hatte von April 2015 bis zum 6. Januar 2020 insgesamt 30 Straftaten begangen. Dabei nutzte er eine Lücke in der Finanzsoftware aus und überwies auf seine Bankkonten etwas mehr als einmal im Monat Beträge in Höhe von 700 bis 4000 Euro. Die Transaktionen des Angeklagten blieben lange Zeit unentdeckt. Schon vor dem Jahr 2015 hatte der verheiratete Vater zweier Kinder Geld veruntreut. Diese Taten sich inzwischen verjährt. Zu Verwunderung bei Gericht führte, dass die Überweisungen über einen so langen Zeitraum möglich waren und bei Verwaltung und Rechnungsprüfer nicht auffielen.

Eine Mitarbeiterin stieß schließlich zufällig auf eine Überweisung, zu der es keinen Rechnungsbeleg gab. Genauere Recherchen führten schließlich zum Täter. Schon damals war der Mann geständig, was ihm vor Gericht zugutegehalten wurde. Dort schilderte er seine Vorgehensweise: Grundsätzlich solle bei Auszahlungen das sogenannte Vier-Augen-Prinzip greifen. Dieses sehe vor, dass bei der Geschäftsbuchhaltung Rechnungen eingehen und erfasst werden. Die Finanzbuchhaltung ist die zweite Instanz, die das Geld schließlich anweist. „Wenn die Rechnung aus der Geschäftsbuchhaltung kommt, benötigt man einen Rechnungsbeleg. Aber nicht, wenn ich direkt die Buchung in der Finanzbuchhaltung vornehme.“

Täter muss fehlerhafte Software gar nicht manipulieren

Dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die Software manipuliert zu haben, widersprach der Täter. „Das war nicht nötig. Es war einfach ein Fehler im System“, sagte er. So begann er nach eigener Aussage in regelmäßigen Abständen, Geld an im System hinterlegte Firmen zu überweisen und nur die Kontonummern zu ändern. „Ich bin in einer finanziell schwierigen Lage auf die dumme Idee gekommen, es einmal auszuprobieren“, sagte der Mann. „Am Ende war es fast wie eine Sucht“, berichtete er weiter. „Einmal mache ich es noch, dann ist Schluss“, habe er sich immer wieder gesagt. Aufgehört hatte er allerdings erst, als er schließlich aufgeflogen ist.

Zum Nachteil wurde ihm vor Gericht ausgelegt, dass er mit Geld vorwiegend Urlaube, zwei Autos und die Tilgung einer Hypothek finanzierte. „Sie haben das Geld für Luxusaufwendungen benutzt“, sagte die Richterin. Das Argument der Verteidigung, die Verwaltung habe es dem Mann einfach gemacht, das Geld zu veruntreuen, ließ die Richterin nicht gelten. „Sie sind sehr raffiniert und geplant vorgegangen“, sagte sie mit Blick auf den Beschuldigten. Die Buchhaltungssoftware sei laut Stadträtin Silke Vierke, die als Zeugin geladen war, in rund 100 Kommunen im Einsatz. Den Programmierern sei erst durch den Hinweis durch die Stadt Burgdorf bewusst geworden, dass der Weg des Täters tatsächlich möglich ist.

Mann muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten

Der Täter musste einen Auflösungsvertrag mit der Stadt unterschreiben, sein Gehalt wurde im Januar einbehalten. Er habe sämtliche Rücklagen zusammengekratzt und von den Schwiegereltern finanzielle Hilfe erhalten, damit er bis Anfang September rund 13.000 Euro an die Stadt zurückzahlen konnte, sagte der Angeklagte. Das Gericht legte fest, dass der Mann, der seit März eine neue Arbeitsstelle bei einem Unternehmen hat, monatlich 150 Euro an die Stadt zurückzahlen muss, bis die Gesamtschulden getilgt sind. Zusätzlich muss er innerhalb eines halben Jahres 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Von Mark Bode