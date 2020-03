Sonntag um 18 Uhr: Musiklehrer ruft zum Mitsingen auf

Burgdorf

Musiklehrer Tobias Kanthak ruft seine Schüler des Burgdorfer Gymnasiums dazu auf, sich an der großen deutschlandweiten Musikaktion am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr zu beteiligen. „Musiker und Musikerinnen in ganz Deutschland werden heute Abend die Europahymne am offenen Fenster musizieren. Ich werde aktiv dabei sein“, schreibt Kanthak auf der Homepage des Gymnasiums und bittet: „Singt oder musiziert mit oder hört zu!“

Die Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ sei Musik für Solidarität, Hoffnung und Zuversicht, schreibt Kanthak. Damit jeder Text und Noten zur Hand hat, hat der Musiklehrer auch gleich den entsprechenden Link mit veröffentlicht. Er lautet https://www.vmb.nrw/2020/03/20/goetterfunken-am-fenster/

Von Anette Wulf-Dettmer