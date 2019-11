Burgdorf

Bewohner der Rückertstraße, Gerhard-Hauptmann-Straße, des Klaus-Groth-Wegs, des Wilhelm-Henze-Wegs, der Kleiststraße, Uhlandstraße und Lessingstraße werden am Mittwoch, 4. Dezember, zeitweise kein Trinkwasser haben. An diesem Tag führt das Energieversorgungsunternehmen Avacon, das für die Stadtwerke die Wasserversorgung in Burgdorf sicherstellt, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Reparaturarbeiten am Trinkwassernetz durch.

Betroffene sollten ihre an die Wasserversorgung angeschlossenen Geräte und technischen Anlagen vorsorglich abstellen, rät Avacon. Im Zuge von Spülungen nach dem Anschließen der neuen Leitungen könne es zu Druckschwankungen, Lufteinschlüssen und kurzfristigen Eintrübungen kommen. All dieses sei gesundheitlich aber völlig unbedenklich und sollte sich nach kurzer Zeit wieder von allein geben, teilt Avacon mit. Etwaige Störungen könnten Bürger unter Telefon (0800) 0282266 melden.

Von Sandra Köhler