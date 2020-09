Burgdorf

Wegen der Corona-Pandemie hat die Otzer Veranstaltungswoche in diesem Jahr ausfallen müssen. Auf den Erntedankgottesdienst wollen die Martin-Luther-Kirchengemeinde und Otzer Verbände und Vereine aber nicht verzichten. Der Gottesdienst mit Pastor Axel Kawalla und dem Posaunenchor soll am Sonntag, 27. September, um 10.30 Uhr auf dem Lindenbrink unter freiem Himmel stattfinden. Im Anschluss bieten die Vereine ein gemeinsames Mittagessen an. Es soll einen Eintopf geben.

Von Leona Passgang