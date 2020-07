Burgdorf

Im Frauen- und Mütterzentrum beginnt am Donnerstag, 3. September, ein Ernährungskurs für Kinder, die abnehmen wollen. Zielgruppe sind übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren. Im Kurs Jumbo Kids-Light sollen sie in einem erlebnisorientierten Rahmen die Freude an der gesunden Ernährung entdecken, ihr Selbstbewusstsein stärken sowie sich allein und in der Gruppe spannenden Herausforderungen stellen.

Die Kosten für den Kurs werden von den meisten Krankenkassen zu einem Teil bezuschusst. Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Schulungsinhalten gibt es online auf www.esskompetenz.de, unter Telefon (05136) 9511461 sowie bei Esskompetenz in der Wallgartenstraße 3 in Burgdorf.

Von Elena Everding