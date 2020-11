Schillerslage

Wie fügen sich künftige Gebäude ins Ortsbild von Schillerslage ein? Benötigt die Ortschaft eine Erhaltungssatzung, um mögliche architektonische Querschläger zu verhindern? Darüber will der Ortsrat mit den Schillerslagern bei der Bürgersprechstunde am Montag, 9. November, ins Gespräch kommen. Die Zusammenkunft beginnt um 18 Uhr bei Heiner Bührke auf dem Hof Grütter, Im Dorfe 4.

„Uns geht es in erster Linie darum zu erfahren, welche Entwicklung sich die Schillerslager für ihren Ort wünschen“, sagt Ortsbürgermeister Cord Reißer mit Blick auf bereits realisierte und anstehende Bauprojekte und fügt hinzu, dass der Bebauungsplan in den Ortschaften eben nicht alles regele. Aus der Diskussion mit den Bürgern werde der Ortsrat dann einen Antrag formulieren, der in dem öffentlich tagenden Gremium beschlossen werden solle. Wichtig sei dabei auch die Antwort auf die Frage, wie umfangreich und detailliert die Vorgaben sein müssten, um das Ortsbild zu erhalten. „Da lässt sich ja alles vorschreiben, bis hin zur Farbe und Form des Daches“, nennt er ein Beispiel. Aber: „Wollen das die Schillerslager überhaupt?“

Stadt prüft unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten

Stadtsprecher Sebastian Kattler sagt auf Anfrage, dass sowohl die Verwaltung als auch die Vertreter aus den Ortsteilen die bauliche Veränderung in den Ortschaften festgestellt hätten. „Da bereits aus einzelnen Ortschaften die Frage von Steuerungsmöglichen an die Stadt herangetragen wurden, hat die Stadtverwaltung angeregt, mit allen Ortsbürgermeistern und Ortsvorstehern in den Dialog zu treten“, sagt er. Aus dem Gesprächsaustausch erhoffen sich alle Beteiligten ein Meinungsbild, unter anderem zu städtebaulichen Instrumenten wie einer Erhaltungssatzung.

Reißer betont, dass bei der Bürgersprechstunde die Abstands- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie einzuhalten seien. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark