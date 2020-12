Burgdorf

Eine Elterninitiative aus der Weststadt hat in einem dringenden Appell an die Stadtspitze und den Rat erneut den Einsatz von Luftfiltern in Schulen und Kitas gefordert. Nur so lasse sich die Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Virus in diesen Einrichtungen beherrschen. 44 Eltern haben den Appell mit der Überschrift „Uns geht die Luft aus“ unterzeichnet.

Vier Seiten lang ist das Papier, das die Elterninitiative Luftfilter für die Kita Weststadt am Montag an alle Mitglieder des Rates, den für Schulen und Kitas zuständigen Ersten Stadtrat Michael Kugel und Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) schickte. „Handeln Sie bitte parteiunabhängig im Sinne unserer Kinder und von uns Eltern“, heißt es darin.

Eltern werfen der Stadt Blockadehaltung vor

Bislang sperrt sich die Stadt. Pollehn hatte den Eltern, die sogar in die eigene Tasche greifen wollten zur Finanzierung von Luftfiltern in der Kita Weststadt, bereits eine Absage erteilt, bevor sich der Rat der Stadt mit der Angelegenheit befasste. Nur die Fraktionen der Freien Burgdorfer und der Grünen unterstützen bislang einen Luftfiltereinsatz. Die Ratsgremien verständigten sich Mitte November darauf, dass die Stadtverwaltung den Einsatz prüfen und anfallende Kosten darstellen soll. Diese Prüfung dauere an, heißt es aus dem Rathaus.

Den Eltern genügt das nicht. Sie sprechen von einer nicht nachvollziehbaren Blockadehaltung. Die Stadt verschanze sich hinter einer Stellungnahme des Umweltbundesamts, das gar nicht die Nutzung von Luftfiltern infrage stelle, sondern lediglich die falsche Benutzung sowie den Einsatz technisch unzulänglicher Geräte.

Disziplin beim Lüften sinkt

Tatsächlich setzt die Stadt bis jetzt auf regelmäßiges Lüften und das Aufstellen von CO2-Meldern, die anzeigen, wann Räume zu lüften sind. „Die Temperaturen sinken. Die Disziplin, die Fenster lange genug aufzureißen, tut es wie zu erwarten auch“, halten die Eltern dieser Strategie entgegen. Das Ansteckungsrisiko beispielsweise für medizinisches Personal steige, sobald dieses eigene Kinder habe, die eine Kita oder eine Schule besuchen. Die Einrichtungen seien „die einzigen Orte in Deutschland, wo während der zweiten Corona-Welle Menschen aus 25 oder 35 Haushalten ohne Masken in einem kleinen geschlossenen Raum sind“.

Lockdown teurer als der Einsatz von Luftfiltern

Um die Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass ein Luftfiltereinsatz sinnvoll und geboten ist, setzen sich die Eltern in ihrem Appell auch mit den vermeintlichen Nachteilen der Geräte auseinander und versuchen, diese mit selbst zusammengetragenen Informationen zu widerlegen. Gleichzeitig fordern sie die Stadt auf, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, des Bundesgesundheitsministeriums und der auf Aerosolforschung spezialisierten Universität der Bundeswehr in München zu folgen.

Nicht nur Kindern, auch Erziehern und Lehrern gehe „langsam die virenfreie Luft aus im Winter“, schreibt die Elterninitiative. Das Argument, wonach ein Luftfiltereinsatz die Kommune teuer zu stehen komme, ziehe nicht. Die Kosten des Lockdowns infolge außer Kontrolle geratener Infektionszahlen seien wesentlich höher. Und: „Die Heizkosten an Schulen und Kitas explodieren.“ Darum wünschen sich die Eltern von Rat und Verwaltung, „gemeinsam die Kraftanstrengung mit uns Eltern zu wagen, um dem Virus die Stirn zu bieten“.

