Hülptingsen

Auf der Suche nach Wertgegenständen, die sich zu Geld machen lassen, hat ein Unbekannter versucht, in ein Einfamilienhaus am Beerbuschweg in Hülptingsen einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Denn die Eingangstür, die er Täter in der Nacht zum Sonnabend aufhebeln wollte, hielt stand, sodass der Einbrecher gar nicht erst ins Haus gelangte. Die Polizei ermitteln nun und hofft, dass sich Zeugen melden, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege