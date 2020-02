Burgdorf

In der Nacht zu Mittwoch haben sich Einbrecher die Marktstraße als Ziel ausgesucht: Die Unbekannten drangen zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, die Eingangstür einer Reinigungsfirma ein. Ein Lieferant entdeckte die Einbruchsspuren am frühen Mittwochmorgen. Er alarmierte die Polizei, deren Ermittler anhand der Spuren feststellten, dass die Täter die Eingangstür aufgehebelt hatten und so ins Gebäude gelangt waren.

In den Geschäftsräumen stahlen sie nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld aus einer Kasse, außerdem öffneten sie die Spinde von Mitarbeitern gewaltsam. Unklar sei, ob und was die Täter daraus gestohlen haben, sagte eine Polizeisprecherin.

Modegeschäft : Einbrecher scheitern an der Tür

Deutlich weniger Glück hatten Einbrecher bei einem Modegeschäft an der Marktstraße: Auch dort versuchten sie zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 9.30 Uhr, die Eingangstür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand, so dass die Täter nicht in die Räume kamen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark