Ehlershausen

Rigoros haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Haydnstraße in Ehlershausen verschafft. Dabei war es ihnen offensichtlich egal, ob sie Lärm verursachten. Denn sie warfen mit einem Stein eine Scheibe ein, öffneten das Fenster und gelangten so in das Wohnhaus. Im Haus wurden laut Polizei Burgdorf diverse Räume und Schränke durchsucht. Nach ersten Informationen wurde Schmuck entwendet. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 10.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr.

Möglicherweise hatten die Täter zuvor das Grundstück beobachtet, um zu sehen, wann sie ohne Störung in das Haus einsteigen konnten. Die Polizei hofft auf Zeugen, die in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Die Beamten sind telefonisch zu erreichen unter (05136) 88614115.

Von dt