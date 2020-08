Ramlingen/Ehlershausen

Einen Rucksack haben Einbrecher am Sonnabend gegen 3.30 Uhr aus einem Wohnhaus an der Ramlinger Straße gestohlen. Die Täter hebelten nach Aussage eines Polizeisprechers die Tür des Wintergartens auf, gelangten so in das Gebäude und entwendeten dort den Rucksack samt Inhalt. Dieser gehörte dem 31 Jahre alten Hausbewohner.

Noch können die Ermittler keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark