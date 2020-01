Burgdorf/Heeßel

Schmuck im Wert von 1000 Euro haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Dorfsfeld in Heeßel eingedrungen sind. Die Täter betraten nach Aussage eines Polizeisprechers zunächst den Garten und versuchten dann, ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Deshalb nahmen sich die Einbrecher die Terrassentür vor, die gab unter der Hebelwirkung nach, sodass die Täter in das Wohnhaus gelangten. Sie durchsuchten Räume und fanden dabei das Diebesgut.

Zuvor, so die Erkenntnisse der Polizei, hatten die Unbekannten erfolglos versucht, auf ein benachbartes Grundstück zu gelangen. Dabei beschädigten sie das Gartentor, konnten aber das Schloss nicht öffnen.

Einbrecher scheitern an Balkontür und Fenster

Ohne Erfolg blieben zudem Einbrecher, die zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr, in eine Wohnung an Marris-Mühlenweg einsteigen wollten. Sie versuchten nach Polizeiangaben, die Balkontür und das Schlafzimmerfenster der Wohnung aufzuhebeln, die sich im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses befindet. Tür und Fenster hielten jedoch stand, so dass die Täter nicht in die Wohnung gelangten.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden. Bislang fehlen Hinweise auf die möglichen Täter.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark