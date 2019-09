Ramlingen

Der Frust sitzt tief bei Sabine Scheems-Schnellinger und ihren Mitstreitern vom Bio-Waldbad-Verein in Ramlingen: Einmal mehr haben Einbrecher in den vergangenen Tagen das entlegene Areal aufgesucht und reiche Beute gemacht. Sie entwendeten unter anderem zwei Kühlschränke, eine Markise und eine Gartenpumpe so...