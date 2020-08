Hülptingsen

Bargeld und Champagner – mit diesem Diebesgut sind Einbrecher unerkannt entkommen, die am Montag gegen 0.30 Uhr in einen Baumarkt an der Färberstraße in Hülptingsen eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Aussage einer Polizeisprecher ein Fenster auf, das sich an der Rückseite des Gebäudes befindet. Von dort gelangten sie in den Markt, wo sie weitere Türen und Fenster aufbrachen, mehrere Schränke durchwühlten und einen Tresor durchsuchten. Sie nahmen Geld und Alkohol mit und entkamen unerkannt. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen davon aus, dass zwei Männer für die Tat verantwortlich sind.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark