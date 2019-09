Burgdorf

Ein versuchter Einbruch in eine Steuerberatungskanzlei an der Welfenstraße beschäftigt jetzt die Polizei: Demnach hatten Unbekannte zwischen Mittwoch, 4. September, 8 Uhr, und Mittwoch, 11. September, 17 Uhr, ein Loch in die Feuerschutztür aus Stahl geschnitten, die sich in einem rückwärtig gelegenen Gebäudeteil befindet. Noch ist unklar, welches Werkzeug die Täter verwendet haben.

Warum steigen Einbrecher nicht ins Gebäude ein?

Unklar ist nach Polizeiangaben auch, weshalb die Einbrecher letztlich nicht in das Gebäude gingen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark