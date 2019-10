Ehlershausen

Zeugen für den versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Ramlinger Straße sucht jetzt die Polizei: Demnach wollten die Unbekannten zwischen Sonnabend, 16 Uhr, und Mittwoch, 16.20 Uhr, die Eingangstür und ein rückwärtiges Fenster des Ladens aufhebeln – das gelang ihnen in beiden Fällen nicht, sie mussten das Vorhaben aufgeben und entkamen unerkannt.

Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Von Antje Bismark