Burgdorf

An der Petersstraße in Burgdorf haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag eine Gartenlaube und eine Garage aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hebelten die Täter zunächst die verschlossene Tür der Laube auf und nahmen eine elektrische Heckenschere der Marke Bosch im Wert von 55 Euro mit. Danach machten sie sich auf dem Nachbargrundstück am Garagentor zu schaffen. Aus der Garage stahlen sie zahlreiche Werkzeuge. Unweit des Tatorts entdeckten die Geschädigten am nächsten Morgen an mehreren Stellen fünf der gestohlenen Werkzeuge.

An der Gartenlaube richteten die Täter laut Polizei keinen Schaden an. Auf dem Nachbargrundstück ist hingegen ein Schaden – aufgrund der gestohlenen Gegenstände und des beschädigtes Garagentors – von etwa 3000 Euro entstanden. Die beiden Einbrüche müssen sich in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, ereignet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter Telefon (05136) 88 61 41 15 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer