Burgdorf/Hülptingsen

Einbrecher lassen sich offenbar nicht davon abhalten, dass es wieder länger hell ist. Zwei Einbrüche im Stadtgebiet beschäftigen die Polizei aktuell. In der Straße Im Langen Mühlenfeld sind unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonnabend, 12.45 Uhr, in zwei Hochparterre-Wohnungen eingestiegen. Sie verschafften sich in beiden Fällen Zutritt, indem sie die Balkontüren gewaltsam öffneten. In den Wohnungen fielen den Einbrechern Geld und persönliche Gegenstände der Bewohner in die Hände.

Bereits in der Nacht zum Freitag haben sich Unbekannte Zugang zum umzäunten Außenbereich des Gartencenters in der Färberstraße in Hülptingsen verschafft. Sie stahlen Pflanzen und Blumenerde im Wert von circa 240 Euro. Der letzte Mitarbeiter war am Donnerstag um 19.30 Uhr gegangen. Am nächsten Morgen um 10 Uhr wurde der Diebstahl entdeckt.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen gegen kann, den bittet die Polizei Burgdorf, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von dt