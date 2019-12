Burgdorf

Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, sind Einbrecher in ein Reihenhaus an der Goerdelerstraße in Burgdorf eingedrungen: Die Unbekannten hebelten nach Aussage eines Polizeisprechers die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler verließen sie das Haus schließlich jedoch ohne Diebesgut.

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark