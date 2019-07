Alt Ahrbeck

In eine Autowerkstatt in Alt Ahrbeck ist in den vergangenen Woche eingebrochen worden. Wie die Polizei Burgdorf am Sonntag mitteilte, ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag über den Zaun des Werkstattgeländes geklettert und hat dort sieben Fahrzeuge nach Wertsachen durchsucht. Entdeckt haben Firmenmitarbeiter den Einbruch am Freitag um 7 Uhr.

Der Einbrecher hatte leichtes Spiel, denn alle abgestellten Fahrzeuge waren nicht abgeschlossen gewesen. Im Einzelnen hat der Täter aus einem orangefarbenen Opel GT die Zulassungsberechtigung sowie einen TÜV-Bericht gestohlen. Die Fahrzeugpapiere eines schwarzen Mercedes der A-Klasse wurden hingegen auf dem Werkstattgelände wiedergefunden. Durchwühlt hat der Täter zudem einen Mercedes Vito, ein Audi-Cabriolet, einen Volvo, einen VW Caddy und einen VW Golf Variant. Ob aus diesen Fahrzeugen etwas gestohlen wurde und wenn ja was, konnte laut Polizei bislang nicht geklärt werden.

Um den Einbruch aufklären zu können, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Diese können sich im Kommissariat Burgdorf unter Telefon (05136) 8861-4115 melden.

Von dt