„Wie am Schnürchen“ seien die Sanierungsarbeiten auf der ehemaligen Hausmülldeponie am Duderstädter Weg in Burgdorf verlaufen. Das hat nun die Deutsche Reihenhaus AG mitgeteilt. Alle gefährlich Abfälle sind entsorgt – sechs Wochen früher als geplant. Bald sollen dort Reihenhäuser entstehen.