Burgdorfs ehemaliger Vizebürgermeister Reinhard Scheelje ist tot

Burgdorf

Die FDP trauert um ihren früheren Ratsherrn Reinhard Scheelje. Diesem hatte die Partei erst am 23. August zum 93. Geburtstag gratuliert. Scheelje, der zweimal promovierte, starb am 5. September.

Der Liberale, der seiner Partei bis zuletzt die Treue hielt, gehörte von 1974 bis 1986 dem Rat an. Von 1976 bis 1981 amtierte er als stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Scheelje, 1926 in Bramsche bei Osnabrück geboren, zog es beruflich nach Hannover, wo er als Referatsleiter bei der Landwirtschaftskammer arbeitete. Privat lebte er in Burgdorf. Außer der Kleintierzucht und dem Tierschutz galt seine große Leidenschaft der Geschichte. So ist er Co-Autor des Buches „Die Geschichte der Stadt Burgdorf und ihrer Ortsteile“. Seine zweite Promotion beschäftigte sich mit „Verfassung und Recht in Burgdorf im 16. bis 18. Jahrhundert“.

Von Joachim Dege