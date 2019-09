Burgdorf

1000 Euro haben die beiden ehemaligen Schülersprecher der Realschule Burgdorf – Ole Franz und Anita Mehmeti – am Freitagnachmittag an Vertreter des Kinderhospizes Löwenherz in Syke übergeben.

Das Geld stammt aus dem Erlös eines bunten Abends im Februar, als die Schüler mit kurzweiligen Vorführungen ihre...