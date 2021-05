Burgdorf

„Ideen für Burgdorf“ – so nennt Reinhard Broy sein 18-Punkte-Programm zur Stadtentwicklung, das er mit sieben Mitstreitern in der ehemaligen CDU-Zukunftswerkstatt zur Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf erarbeitet hat. Broy hat das Papier nach dem Hauskrach in der CDU, welche die Ideensammlung monatelang unter Verschluss hielt, nach seinem Parteiaustritt jetzt öffentlich gemacht. Die Mobilitätswende einläuten, die Innenstadt zu einem attraktiven Aufenthaltsort umgestalten und so den Einzelhandel stärken, lauten die Ziele.

Laut Broy (78) ist das Papier im Kern bereits drei Jahre alt. Als sich die Zukunftswerkstatt im Auftrag des umstrittenen CDU-Vorsitzenden Oliver Sieke vergangenes Jahr an die Arbeit machte, ein Wahlprogramm zu erstellen, habe er es als Diskussionsgrundlage eingespeist. Ausgangspunkt sei das Anerkenntnis, dass die Verkehrsbelastung in der Innenstadt unerträglich geworden sei. Darum gelte es, die Marktstraße so umzugestalten, dass sie ihre Festlegung auf die Rolle als Durchgangsstraße verliert.

„Wir müssen Gründe schaffen, warum die Leute in die Stadt hinein wollen“, sagt der Fotovoltaik-Unternehmer aus Ehlershausen. Dazu müsse Burgdorf aus seiner Mittelmäßigkeit heraustreten und endlich seine Entwicklungspotenziale ausschöpfen. Dazu schlägt Broys Papier vor:

Am Sonntag gehört die Marktstraße den Fußgängern

Verkehr Marktstraße: Alle Verkehrsteilnehmer sollen gleichberechtigt sein. Das sollen selbsterklärende bauliche Veränderungen bewerkstelligen. Autofahrer dürften nicht länger „wilde Sau spielen“.

Parkgebühren:Gebühren soll die Stadt nur noch erheben, wo sie das Dauerparken unterbinden will. Alternativ soll die Stadt eine Kurzparktaste oder die Parksanduhr einführen. Die Knöllchenschreiber sollen zu Stadtlotsen umgeschult werden und die Burgdorfer und ihre Besucher mit Rat und Tat unterstützen.

Eine regelrechte „Schilderitis“ herrscht nicht nur an der Marktstraße, die Reinhard Broy deshalb gern aufräumen will. Quelle: Joachim Dege

Marktstraße aufräumen: Die Zukunftswerkstatt empfiehlt den Abbau überflüssiger Verkehrsschilder und Schilderpfosten zugunsten von neuen, alltagstauglichen Fahrradständern, Bänken und Grünflächen.

Ohne jede Anmutung und auch nicht mehr zeitgemäß: Die schmuddelig wirkende Fahrradabstellanlage auf dem Schützenplatz. Quelle: Joachim Dege

Schützenplatz: Dort wünschen sich die Ideensammler um Broy am Eingang von der Schlossstraße ein Informationsportal, das Stadtbesucher aufklärt über Veranstaltungen und historische Gebäude. Eine Grünzone entlang der Aue soll das Gewässer erlebbar machen. Der Parkplatz müsse Stellflächen für Touristikbusse bieten. An der Westseite brauche es E-Tankstellen. Die Fahrradabstellanlage soll ein Dach erhalten, lastenradtauglich sein sowie mit Aufpumpstation und E-Ladesäulen zeitgemäß hergerichtet werden.

Fahrradverkehr braucht eine bessere Infrastruktur

Fahrradverkehr:Alle Ortsteile sollen mit Radwegen gefahrlos und komfortabel an die Innenstadt angebunden sein. Bei allen Straßenneu- und Umbauten gelte es, die Infrastruktur für Fahrräder zu berücksichtigen. Dazu soll die Stadt auf den Sachverstand des ADFC setzen.

Park und Ride: Das Parkhaus am Bahnhof soll künftig besser beleuchtet und sauberer werden. Ein Kümmerer soll für Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung sorgen.

Fotovoltaik gehört laut Broy auf jedes Dach

Baugebiete: Auch dort soll die Ökologie einen höheren Stellenwert bekommen, um etwa mit Niedrigenergiehäusern eine CO2-Neutralität der Neubauten zu erreichen. Gleichzeitig soll die Stadt Vorgaben machen zur Ressourceneffizienz und dafür sorgen, dass vorrangig Baulücken und ungenutzte Flächen bebaut werden.

Von Joachim Dege