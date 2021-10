Mit einem Livestream zeigt die Unternehmerfamilie Cramer in ihren E-Centern in Burgdorf, Burgwedel, Langenhagen, Lehrte und Ronnenberg-Empelde, wie Schweine in einem Aktivstall aufwachsen – und die Kunden an der Fleischtheke schauen zu. Geht das? Ja, sagt der Geschäftsführer überzeugt.