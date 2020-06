Burgdorf

In den ersten vier Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie habe beim Kinderschutzbund in Burgdorf Ruhe geherrscht. „Das war fast unheimlich“, sagt Sozialpädagogin Annegret Lange-Kreuzfeldt. Doch dann nahmen die Fälle von häuslicher Gewalt rapide zu. Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover von Mitte Mai stellte einen Anstieg von 5 Prozent fest. „Das ist bei uns auch so“, sagt Lange-Kreuzfeldt.

Dagegen will die bundesweit organisierte Initiative Stärker als Gewalt etwas tun. Die Internetseite der Initiative vermittelt Opfern Ansprechpartner und Hilfen. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann besuchte am Mittwoch das E-Center an der Weserstraße, und warb mit Fabian Fräulin, Geschäftsführer des Einzelhandelsunternehmens Cramer, für die Aktion.

Anzeige

Auf verschiedenen Produkten wie Hygieneartikeln und Obst prangen im Markt von Edeka Cramer in Burgdorf Aufkleber mit dem Hinweis auf die Initiative Stärker als Gewalt. Quelle: Mark Bode

Weitere NP+ Artikel

Kleine Aufkleber mit dem Hinweis auf die Initiative und der Internetadresse stärker-als-gewalt.de befinden sich auf Frauen-Hygieneartikeln sowie auf verpacktem Obst. Ab Juli sollen auch Milchtüten solche Aufkleber erhalten. Reimann bezeichnete die Aktion als sinnvoll und niedrigschwellig. „Die Aufkleber sind klein und unauffällig. Es ist gut, den Verweis auf Artikeln zu haben, die beispielsweise länger im Badezimmer stehen“, so die Ministerin.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode