Ehlershausen

Erneut haben Unbekannte ein hochwertiges Pedelec gestohlen: Der Halter hatte das E-Bike am Mittwoch gegen 6.30 Uhr im Fahrradkäfig am Bahnhof in Ehlershausen abgestellt und mit einem Schloss am Fahrradbügel gesichert, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Bei seiner Rückkehr gegen 17.15 Uhr bemerkte er, dass Unbekannte das Pedelec entwendet hatte. Das Trekking-Bike hat eine Radgröße von 28 Zoll, es ist in den Farben Schwarz, Weiß und Rot lackiert. Als Besonderheit nennt die Polizei einen hochwertigen Scheinwerfer der Marke Supernova mit Fernlichtfunktion. Die Ermittler geben den Wert des Rads mit 2500 Euro an.

Montag schlugen Pedelec-Diebe am Berliner Ring zu

Erst am Montagmittag hatten Diebe ein Pedelec im Wert von 2400 Euro am Berliner Ring entwendet. Der Halter hatte das Elektrofahrrad nach Aussage eines Polizeisprechers mit einem Spiralschloss gesichert. Es handelt sich um ein weißes Rad der Marke Bicycles Faro mit 28-Zoll-Rahmen und 7-Gang-Schaltung.

Zeugen, denen in beiden Fällen verdächtige Personen aufgefallen sind, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark