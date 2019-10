Burgdorf

Der Polizei in Burgdorf sind drei Fahrraddiebstähle gemeldet worden. Zwei Räder, die aneinander angeschlossen waren, sind am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr, entwendet worden. Sie standen an der Lehrter Straße an der Westseite des Bahnhofs. Es handelt sich um ein orangefarbenes Damen-Trekkingrad der Firma City Bike mit schwarzen Schutzblechen, 28-Zoll-Reifen und einer Dreigangnabenschaltung und um ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Travel mit 28-Zoll-Reifen und einer 24-Gang-Kettenschaltung. Am Damenrad hingen hinten und vorn Einkaufskörbe.

Der dritte Diebstahl passierte in der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 19.30 Uhr, auf der Straße Am Brandende. Verschwunden ist ein türkis-pinkfarbenes Damenrad mit 28-Zoll-Bereifung, das mit einem Zahlenschloss gesichert war.

Von der Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Fahrraddiebstählen nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 8861-4115 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer