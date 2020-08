Burgdorf

Innerhalb einer Woche steigt die Zahl der Burgdorfer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, von einem auf drei. Diese Zahl hat Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, jetzt genannt. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 69 Kinder, Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert – nachdem das Gesundheitsamt der Region zuvor über Wochen keine Infektionen für die Stadt melden musste.

Die Covid-19-Patienten sowie ihre Kontaktpersonen müssen nun für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Zeigen sie in dieser Zeit keine Symptome einer Corona-Infektion, können sie – ohne einen Test – die Quarantäne verlassen. Treten Zeichen einer Erkrankung auf, müssen sie sich einem Test unterziehen und die Quarantäne verlängern. Dann beginnt für das Gesundheitsamt die weitere Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Seit einigen Tagen steigt auch in der Region Hannover die Zahl der Infizierten wieder an: Vor einer Woche meldete die Behörde insgesamt 2893 Patienten seit Beginn der Corona-Pandemie, am Donnerstag lag diese Zahl bereits bei 2962.

